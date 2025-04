Internacional sofre três gols, mas busca empate contra o Nacional pela Libertadores no Beira-Rio

Nesta terça-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Internacional buscou um incrível empate em 3 a 3 diante do Nacional, do Uruguai. Os visitantes abriram três de vantagem com gols de Millán, Boggio e Coates, porém, o Colorado contou com tentos de Alan Patrick, Bernabei e Fernando para deixar tudo igual.

Desta maneira, o Internacional mantém a liderança do Grupo F, com cinco pontos. Os gaúchos, porém, podem perder a ponta de acordo com o resultado de Bahia x Atlético Nacional. O Nacional, por sua vez, conquistou sua primeira unidade e é o lanterna.

O Inter volta aos gramados neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Juventude. A bola rola no Beira-Rio, às 16h (de Brasília). Já o Nacional, no mesmo dia, mas às 20h15, recebe o Montevideo Wanderes, pela 13ª rodada do Campeonato Uruguaio, no Estádio Gran Parque Central.