Arsenal x Crystal Palace: Palpite e Onde Assistir - Premier League 2025 - 23/04

Palpite 2: Empate no 1º tempo

O título da Premier League já não é possível nesta temporada. Mas a equipe da casa tem uma semifinal de Liga dos Campeões já na próxima semana. Por isso, é possível que não jogue com tanta intensidade, mantendo o ritmo do jogo morno.

Palpite 3: Bukayo Saka marca a qualquer momento

Bukayo Saka é o artilheiro do Arsenal e principal referência ofensiva do time. Contra uma defesa vulnerável como a do Palace é possível acreditar no sucesso do artilheiro.

Com média de finalizações alta e presença constante na área, Saka é forte candidato para marcar neste jogo.