Zubeldía não garante quarteto, mas diz que Oscar e Luciano se completam

Papos com Oscar e Wendell

Falo com alguns, Oscar, Wendell. Se são jogadores que sinto que ajudam a equipe, vou falar. Vou insistindo. Com Enzo não me meti porque dependia da ida do Galoppo e havia situações. Mas em outros, sobretudo quando o jogador é brasileiro e não me conhece. Estamos a procura de três ou quatro jogadores mais e todos estão trabalhando muito bem para poder fechar.

Lideranças

Todos os jogadores que mais jogaram eu tenho que agradecer a todos. Fizeram coisas muito importantes para a equipe, me ajudaram. Depois, há situações de jogadores que necessitam mais minutos ou atletas que o clube precisa vender. Sobre Rafinha: é um craque em todos os sentidos. Foi um líder muito positivo, que não só buscava o bem da equipe, mas do conjunto de todos que trabalham aqui dentro. Ganhador em todos os lugares. Se foi como se vai um grande. Me mandou mensagem muito sentido. Estou esperando encontra-lo para dar o abraço que merece e dizer-lhe como me sinto realmente, como lhe disse antes que terminasse o torneio. É um excelente líder. Estou muito orgulhoso e agradeço a Deus por ter treinado e compartilhado com Rafinha por nove meses. Tenho um respeito e um carinho muito grande. A decisão de voltar ao seu lugar de origem é o que merecia um grande líder. Terminar onde iniciou sua carreira.

Vai em montanha-russa?

Não não. Montanha-russa começa segunda-feira. Me perguntam como o futebol do Brasil e minha definição é montanha-russa. Emoções, resultados, momentos. Minha montanha-russa não está em Orlando, Disney, Universal, está no futebol. Gosto de cartas, mas estou vendo filmes italianos. Sou muito chato, né? Quando tenho o dia livre, vejo.