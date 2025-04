Léo Jardim admite insatisfação após empate com o Lanús e projeta sequência de temporada do Vasco

Pelo segundo jogo seguido, o Vasco sai de campo sem marcar gols. Pelo Brasileiro, no último sábado, ficou no 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã. Na noite desta terça-feira, em São Januário, mais um empate sem gols, desta vez contra o Lanús, da Argentina, pela terceira rodada do grupo G da Copa Sul-Americana.

Com dois jogos fora de casa pela frente na competição continental, o confronto era chave para a classificação à próxima fase. Além do mais, o Lanús é o principal concorrente pela vaga. A torcida não perdoou e vaiou o time e pediu a saída do técnico Fábio Carrille.

"A insatisfação da torcida também é a nossa. A gente entrou em campo hoje pra vencer o jogo e buscar a liderança. Era o nosso objetivo. Conseguimos ter a bola, mais volume, eles buscaram mais os contra-ataques, mas isso não se transformou em oportunidades tão claras de gol", analisou o goleiro Léo Jardim em entrevista ao canal ESPN após a partida.