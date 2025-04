Athletic Bilbao x Las Palmas: Palpite, Onde Assistir, e Escalações - 23/04

Palpite 3: Ambas as equipes marcam: Não

O Athletic Bilbao tem mantido sua defesa sólida, especialmente em casa. Já o Las Palmas tem uma média de menos de um gol por partida fora de casa.​

Considerando o histórico recente e as estatísticas defensivas de ambas as equipes, é provável que apenas uma delas marque no jogo.

Athletic Bilbao x Las Palmas: Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.​