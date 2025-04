Pinheiros vence Unifacisa fora de casa e larga na frente nas oitavas do NBB

O jogo começou favorável ao time da casa, que chegou a abrir 17 a 8 ainda no primeiro quarto. No entanto, a partir do segundo período, o Pinheiros passou a controlar a partida, com defesa sólida e transições rápidas. A virada veio ainda no primeiro tempo, com a equipe indo para o intervalo apenas um ponto atrás.

Na volta, Reynan (14 pontos) e Jimmy comandaram a reação, e o time paulista deslanchou no último quarto, fechando o duelo com 18 pontos de vantagem.