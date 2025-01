Gabriel Jesus sofre lesão, e Arsenal é eliminado da FA Cup pelo United

Substituição no Arsenal. Gabriel Jesus deixou o campo de maca chorando e com dores após sofrer lesão em disputa de bola com Bruno Fernandes aos 38 minutos do 1º tempo. Aparentemente, o brasileiro travou o pé no chão e torceu o joelho enquanto corria atrás do português.

0 x 1: Aos 6 minutos do 2º tempo, Bruno Fernandes abriu o placar para o Manchester United. Gabriel Magalhães falhou na zaga do Arsenal, Garnacho avançou pela direita e passou para o português na entrada da área, que chegou chutando de primeira no canto esquerdo de Raya.

Pegou mal! O goleiro Bayindir, do Manchester United, tentou um lançamento longo, mas mandou direto para a linha lateral.

Foi para o chuveiro mais cedo. Diogo Dalot chegou atrasado e acertou Mikel Merino em cheio. O defensor do United, que já tinha cartão amarelo, foi expulso aos 15 minutos do 2º tempo.

1 x 1: Gabriel Magalhães, que havia falhado no gol do United, se redimiu fazendo o gol de empate do Arsenal aos 18 minutos do 2º tempo. O brasileiro acertou um belo voleio após a zaga tentar afastar uma bola na grande área.

Bayindir salva o United! Aos 24 minutos do 2º tempo, Havertz sofreu pênalti de Maguire. O norueguês Odegaard foi para a cobrança e bateu forte no canto esquerdo. O goleiro turco acertou o lado e defendeu a cobrança, mantendo o 1 a 1 no placar durante o tempo normal.