Palmeiras desembarca em La Paz com Paulinho para jogo contra o Bolívar pela Libertadores

O meio-campista Lucas Evangelista também está com o grupo. O atleta desfalcou o Verdão em três dos últimos quatro compromissos após sofrer um trauma na coxa direita. Ele voltou a ser opção contra o leão do Pici, mas não saiu do banco de reservas.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira conta com Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Marcos Rocha (cronograma individualizado).

O Palmeiras está embalado na temporada e invicto há oito jogos, com seis vitórias consecutivas. A equipe defende, ainda, 100% de aproveitamento na Libertadores e lidera o Grupo G, com seis pontos. Na estreia, venceu o Sporting Cristal (3 a 2) e depois o Cerro Porteño (1 a 0).