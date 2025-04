A noite mais maluca da história do Beira-Rio

Não era noite generosa com o futebol brasileiro.

O Flamengo havia ficado no 0 a 0 com a LDU, em Quito, tão preocupado com a altitude que não notou que poderia vencer.

E o Inter sofria.

Mas, aos 66 minutos, Óscar Romero, vindo do banco no lugar de Bruno Henrique, fez lançamento primoroso e Bernabei diminuiu para 2 a 3, com categoria.

Também Vitinho, no lugar de Aguirre, e Borré, no de Gabriel Carvalho, estavam em campo.

E foi Fernando quem, aos 73, de cabeça, empatou em escanteio cobrado por Alan Patrick.