David Luiz está muito próximo de ser jogador do Fortaleza, afirma PVC

Segundo PVC, Juninho seria o atacante mais avançado no 4-2-3-1 que Filipe Luís monta no Flamengo, mas com liberdade de movimentação.

O Juninho joga de centroavante, faz o pivô, domina, toca, mas ele precisa do espaço, da tabela, da movimentação. Precisa ter alguém encontrando nele para fazer a tabela.

O Juninho movimenta: abre para direita, abre para esquerda, abre espaço e precisa de um ponta de lança encostando nele. Esse é o Juninho em termos de estilo.

Paulo Vinícius Coelho

