Cidade universitária e isolamento: como será pré-temporada encurtada do Fla

O primeiro treino será pouco depois da chegada a Gainesville. O Flamengo faz oito dias de treinamentos nos Estados Unidos, sendo que um deles, na segunda-feira, será em dois turnos.

O único jogo será contra o São Paulo, no dia 19. A delegação deixa Gainesville ainda no sábado à tarde. Logo depois da partida, o time retorna ao hotel e sai cerca de três horas depois para iniciar o retorno ao Rio de Janeiro. A chegada no Galeão está prevista para 13h40 (de Brasília) do dia 20.

Cidade universitária

O Flamengo escolheu uma cidade universitária para se preparar. Um dos motivos é o isolamento que o técnico Filipe Luís pediu para ter nesse período. No ano passado, o Fla ficou em Orlando e participou de várias ações de marketing, além de ter um dia na Disney.

O Fla vai usar as instalações do Florida Gators, o time da Universidade da Flórida. A equipe já venceu três campeonatos nacionais e oito títulos de conferência em seus 112 anos de história.

O treinador quer imersão total do elenco e controle de tudo que vai acontecer. A ideia é fortalecer as ideias dele, melhorar o time fisicamente e aproveitar o período para fazer os jogadores se cuidarem das mais diversas formas. Filipe Luís queria, inclusive, uma alimentação muito bem regrada para cada um deles, mas o clube perdeu a nutricionista de performance que era responsável por isso nas viagens. As mudanças no departamento médico influenciam nesse sentido e o clube correu contra o tempo para redefinir os profissionais que vão.