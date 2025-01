Fla promete Bap fora do futebol e clube mais aberto após mudanças radicais

O Flamengo mudou praticamente tudo no dia a dia desde a troca na presidência. Com a figura de Bap pouco presente no futebol, o clube passou pela reformulação no departamento médico e na figura do homem forte do futebol. Agora, promete ser mais aberto, especialmente à imprensa, ao mesmo tempo que vai se esforçar para manter o sigilo e evitar vazamentos de informações sensíveis.

Sem o presidente

Bap não será uma figura presente no futebol. O presidente não participou de nenhuma das entrevistas coletivas até o momento e deve seguir desta maneira, inclusive em apresentações de reforços. Landim sempre aparecia para fotos com reforços.

O único que terá contato com Bap é José Boto. Os outros integrantes do futebol se reportam ao português. Na primeira entrevista de 2025, ele apresentou o novo chefe do departamento médico, Fernando Sassaki, e Alfredo Almeida, que será seu assistente. Mas nenhum dos dois falou uma palavra.