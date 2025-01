Flamengo libera Fabrício Bruno para fazer exames após acerto com o Cruzeiro

Fabrício havia se apresentado junto do elenco ontem no Ninho do Urubu. O grupo retornou para iniciar os trabalhos de pré-temporada. O desejo do zagueiro era ter resolvido essa negociação até antes da apresentação.

O zagueiro já não volta mais ao CT como jogador do Fla. Ele está liberado do treino desta tarde para fazer os últimos trâmites com o Cruzeiro.

Os clubes entraram em acordo após as partes acertarem um negócio por 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) à vista. Os mineiros ficam com 100% dos direitos.

O zagueiro perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís no final do ano. Ele virou reserva de Léo Ortiz e já via de maneira positiva uma saída mesmo antes disso. Ao longo do ano passado, Fabrício esperou ofertas de fora do país. Ele recusou o West Ham, mas aceitou o Rennes. O Flamengo fez o contrário.