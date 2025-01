Quem é e qual será o papel do novo assistente de Boto no organograma do Fla

O Flamengo segue a todo vapor reforçando a estrutura do futebol fora do campo. Uma das novidades do clube será Alfredo Almeida, que chega como assistente de José Boto. Ele será o braço direito do português e os olhos dele sobre tudo que acontece dentro do campo.

O que aconteceu

Almeida estava com Boto no Osijek, da Croácia. Ele tem 41 anos, também é português e começou de fato o trabalho no Ninho do Urubu nesta quarta-feira.

Ele será a principal ligação entre Boto e o que acontece no campo. Alfredo vai se reportar diretamente ao diretor português, que será o único a manter um diálogo com o presidente Bap.