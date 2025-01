Jovem se emociona ao estrear na Copinha após ser ajudante de pedreiro; veja

O volante Gabriel Dalto abriu o coração no vestiário após a vitória do Sfera sobre o Estrela de Março, na primeira rodada da Copinha, no último sábado (4). O jovem atleta, que chegou a atuar como auxiliar de pedreiro antes do futebol, estreou como titular do time e compartilhou sua felicidade com os colegas.

O que aconteceu

O jogador de 18 anos se emocionou em discurso aos companheiros de time. Ele pediu a palavra na roda pós-jogo e destacou não só o momento que vive e sua trajetória, como também a conquista coletiva pela vitória por 2 a 1. A cena foi gravada e publicada nas redes sociais do clube e viralizou.

Dalto, que está em sua segunda temporada pelo Sfera, realizou o sonho de registrar seus primeiros minutos em campo na Copinha. Apesar de ter sido relacionado na edição do ano passado, ele não entrou em campo durante a campanha da equipe, que foi uma das sensações do torneio. O meio-campista começou a carreira no Ska Brasil antes de chegar no time de Salto.