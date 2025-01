Botafogo vence Floresta-CE e garante classificação antecipada na Copinha

Placar magro é ruim para o Botafogo. Com apenas um gol de vantagem no placar, o Glorioso não alcançou o Votuporanguense na tabela e ficou com a segunda colocação. Na terceira rodada, os cariocas terão que vencer no confronto direto para garantir a classificação em primeiro lugar.

Classificação e jogos Copa São Paulo

As equipes voltam a jogar na quarta-feira (8) pela última rodada da fase de grupos. Fast e Floresta se enfrentam às 16h45, e o Botafogo joga contra o Votuporanguense às 19h.

Como foi o jogo

Botafogo sai na frente. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Weliton invadiu a área após receber um passe em profundidade vindo do campo de defesa. O atacante precisou de um toque na bola para encobrir o goleiro e abrir o placar.

Pressão cearense. O Floresta ganhou espaço e chegou com perigo duas vezes com Rikelme. Primeiro, o atacante cabeceou e viu o goleiro Luiz Fabiano praticar grande defesa. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, o garoto experimentou de longe e acabou mandando no travessão.

Jogo esfria sem grandes jogadas. O Botafogo passou a controlar o resultado sem caprichar na tomada de decisões, o que diminuiu a qualidade da partida. Do outro lado, o Floresta se limitou a esperar o adversário para jogar no contra-ataque, mas as chances foram raras.