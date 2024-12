David Luiz dá adeus ao Flamengo e lamenta não ter despedida 'mais formal'

Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse, foi sempre muito caloroso, muito genuíno. Seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nordeste, no Sul. Para mim foi sempre gratificante poder abraçar vocês e retribuir esse amor que eu sempre senti e sinto até hoje. Queria agradecer a todos os funcionários, do pessoal da limpeza, da cozinha, da grama, do fundo do meu coração. Foi sempre uma relação muito próxima. Tentei ser sempre o David de sempre. O que ardia meu coração era ajudar.

Sem todos os funcionários, sem a Nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei. Libertadores, Copa do Brasi. Comemorar com vocês e com minha família perto, que não pude ter em tanto tempo lá fra. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Eu me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o Manto que me deu muita alegria e desejando sorte."