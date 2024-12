Boto chega ao Rio para avançar planejamento do Flamengo e superar desafios

A nova diretoria já sabe que precisará enfrentar algumas "missões" nos primeiros dias. Entre elas estão a montagem do elenco, monitoramento do mercado, além de estabelecer e concretizar as mudanças no dia a dia.

José Boto já está trabalhando no planejamento há algumas semanas. Esse processo começou antes mesmo da eleição. Na segunda-feira, ele se reuniu pessoalmente com Filipe Luís pela primeira vez. Os dois vêm se falando diariamente e, apesar de alguns nomes especulados, ainda não fizeram movimentações no mercado.

A expectativa é que a estruturação do elenco avance a partir de agora. A primeira e única definição foi a saída de David Luiz, que não vai renovar o contrato. Dirigente e treinador já identificaram algumas carências no elenco, como um atacante, um lateral-direito, um meia e um ponta. O Fla pode buscar um zagueiro caso outro nome do setor seja negociado.

O português terá o primeiro contato com o elenco principal no dia 8 de janeiro. O grupo se apresenta dois dias antes de viajar para os Estados Unidos para a pré-temporada. Uma das medidas da nova gestão também foi encurtar o período em solo norte-americano para nove dias. A multa para cancelar a participação no torneio seria muito alta. Além disso, diferentemente de Landim, o Flamengo de Bap manifestou uma preocupação com os jogos fora do Rio no Carioca. Por isso, apenas os jovens da base vão atuar no Nordeste nas quatro primeiras rodadas.

Boto trará dois profissionais para o dia a dia. Um assistente e um chefe de scouting. Eles chegam em janeiro. A vinda ao Rio nos últimos dias de dezembro também poderá fazer o português avançar na criação do novo departamento de futebol.

O foco total do Flamengo no primeiro momento é a Supercopa do Brasil. Em 2 de fevereiro, o rubro-negro enfrenta o Botafogo em Belém. O clássico valendo taça será o primeiro grande teste para 2025.