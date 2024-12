Liderança no Flamengo, David Luiz não ficaria mesmo com a antiga diretoria

David Luiz, por sua vez, estava em compasso de espera, apesar de ter preferência em ficar. Em jogo beneficente na última semana no Rio de Janeiro, o defensor evitou falar sobre Flamengo. Na ocasião, justificou que ainda não sabia os próximos passos.

O zagueiro desperta o interesse de outros clubes. A tendência é a de que ele permaneça no futebol brasileiro.

Mais uma liderança que se vai

A saída de David Luiz simboliza mais uma liderança que deixa o Flamengo. Considerando os novos "tempos dourados" do clube, já haviam encerrado o ciclo no Rubro-Negro o meia Diego Ribas, que se aposentou; o meia Everton Ribeiro, que foi para o Bahia; além de Gabigol, que já avisou que não continua em 2025 e deve acertar com o Cruzeiro. O lateral esquerdo Filipe Luis se aposentou, mas hoje é o técnico da equipe profissional.

Com isso, Gerson se torna cada vez mais líder do atual elenco. O volante já havia assumido a braçadeira de capitão em 2024 e a tendência é a de que continue na próxima temporada. O time, porém, conta com outros atletas com perfil de liderança, casos do goleiro Rossi e do atacante Bruno Henrique.