Presidente do Conselho diz que SAF é pauta que 'não vingaria' no Flamengo

Dentre as mudanças, algumas podem ser para dificultar ainda a criação de uma SAF. Vale lembrar que, em setembro, foi aprovado que qualquer debate sobre SAF no Fla precisará passar por Assembleia Geral com quórum mínimo de 60% dos sócios aptos a voto e com 2/3 dos votos para aprovação. O assunto deixou de ser competência do Conselho.

Acho que SAF nem pensar. Mas acredito que temos de estudar a SAF, saber sobre e conhecer, até para nos protegermos. Não tenho mais medo da SAF, porque no Flamengo, em hipótese alguma, ela vingaria. Mesmo assim, acho que a gente tem que debater o tema, conhecer melhor e colocar no estatuto para que isso jamais aconteça.

Ricardo Lomba

Durante a eleição presidencial, os candidatos se mostraram contrários à criação da SAF. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi o vencedor do pleito, e concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos.

Alguns clubes do Brasil adotaram o modelo de SAF. Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro e Vasco são alguns exemplos — os clubes adotam modelos diferentes. Recentemente, o presidente do Fluminense afirmou estar no mercado em busca de um investidor para o controle do futebol.