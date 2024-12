Em Doha, ídolo Jefferson faz discurso emocionante ao Botafogo por títulos

Ex-goleiro e ídolo do Botafogo, Jefferson está em Doha, no Qatar, e fez questão de agradecer ao técnico Artur Jorge e ao restante do elenco pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro conquistados recentemente.

O que aconteceu

Jefferson está na capital qatari para comentar a Copa Intercontinental pela Cazé TV. O ex-arqueiro do clube alvinegro e da seleção brasileira marcou presença na entrevista coletiva desta terça-feira (10) no estádio 974, que será palco da estreia do Glorioso nesta quarta (11), contra o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição.

Jefferson pediu a palavra durante a conferência com o técnico Artur Jorge e o lateral Alex Telles. Ele destacou que o atual grupo "resgatou a história do Botafogo" e que estava representando os milhões de botafoguenses e também os jogadores que passaram anteriormente pelo clube.