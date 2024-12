Eleição do Flamengo: Landim vai à Justiça em briga sobre carteira para voto

A diretoria do Fla identificou que 20% dos eleitores aptos a votar não possuem a carteira social dentro da validade. Isso significa que cerca de 1.229 associados podem ser impedidos de votar, na visão de Landim.

A exigência dos dois documentos foi feita pela Assembleia Geral do Flamengo. Landim pontua que é "inédita e controversa".

O atual presidente do Flamengo alega que o órgão não possui poderes para implementar limites ao direito de voto que não estejam previstos no estatuto ou outros dispositivos do clube.

Landim apoia a candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência do Flamengo e tem Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Mauricio Gomes de Mattos, como opositores.

O bloco de situação do Flamengo aponta que o presidente da Assembleia Geral é apoiador de Bap.

"Um ou outro é o escambau. Identidade oficial com foto tem que ser mandatário no processo democrático limpo e sem fraudes", rebate Paulo Cesar Pereira, VP de secretária-geral do Flamengo, que faz parte da chapa de Bap.