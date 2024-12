Esses times não disputam mais nada, mas podem decidir brigas no Brasileirão

O Alviverde paulista, por sua vez, encara dois adversários que ainda possuem objetivos em disputas. Os comandados por Abel Ferreira primeiro encaram fora de casa o Cruzeiro, que persegue uma vaga no G8, e encerram sua participação no Brasileiro contra o Fluminense, que tenta fugir do Z4. O Palmeiras tem três pontos a menos que o Botafogo e precisa tirar essa diferença.

Disputa por Libertadores

O lanterna e já rebaixado Atlético-GO pode frustrar as pretensões do Bahia na última rodada. A equipe comandada por Rogério Ceni está em sétimo, com 50 pontos, buscando uma vaga na Libertadores. A partida será na Fonte Nova, mas o Dragão pode atrapalhar os planos dos baianos e beneficiar outros times.

Luta contra o rebaixamento

O Flamengo pode selar o rebaixamento do Criciúma. O Rubro-negro é outro que já confirmou sua vaga na Libertadores e não tem mais chances de título. Nesta semana, o Fla visita o time catarinense, primeiro integrante do Z4, com 38 pontos. Dependendo dos resultados da 37ª rodada, o Criciúma pode ser rebaixado.

O São Paulo também possui um duelo decisivo na briga contra a zona perigosa: contra o Juventude. O jogo será no Morumbis e pode ser amargo para o time gaúcho. Atualmente, o Juventude está em 15º, com quatro pontos de vantagem para o Z4, mas pode chegar na última rodada em situação crítica.