Eleição do Flamengo: MGM quer mudanças no futebol e foco em novo estádio

Nós aqui fizemos um estudo e temos condições para desenvolver os ativos necessários para a construção do estádio, como naming rights, cadeiras especiais. Queremos que o rubro-negro tenha condições de participar, vamos reeditar o tijolinho, fazer a condição de ter receitas para que seja uma unidade de negócio à parte. Não vamos comprometer o financeiro de nenhum esporte, futebol, esportes olímpicos. O estádio do Gasômetro vai ser nossa meta, uma das prioridades na nossa gestão.

Maracanã

O Maracanã é nosso. Temos de ter uma ala de condição popular, buscar um centro de negócios para construir o estádio e também ter essa unidade. Vamos tratar o Maracanã, reformar também, mas com uma unidade de negócios que não prejudique o lado financeiro do clube. O Maracanã vai ser palco de vários espetáculos, não só do Flamengo. E temos a força de ser o Flamengo. Os naming rights têm valorização em um estádio próprio, com mais de 50 milhões de torcedores. Isso tem um apelo muito forte para qualquer marca. Temos um ano e meio para consolidar o projeto. Isso tem que ser estudado de forma profissional para a gente entender exatamente o que vai ser o nosso estádio e qual vai ser a condição para a gente utilizar o Gasômetro e o Maracanã.

Contrato de TV e Libra

O Flamengo hoje se distancia dos outros clubes, das federações. Pretendo manter diálogo, pretendo puxar para nós o protagonismo que exercemos naturalmente, sem arrogância, sem prepotência, mas com discurso, com lealdade. Não tenho inimigos, tenho adversários. O Flamengo não joga sozinho. Tem que se resguardar, se proteger, mas entender que todos no esporte têm que ter também uma contrapartida. Nenhum de nós participou das negociações. Fomos para uma votação sem muitos dados técnicos e isso não vai acontecer no meu governo. Está aí um belo exemplo do Conselho Constitutivo. Ouvir os sócios do clube antes de qualquer coisa. Não é a melhor forma do mundo como as tratativas foram feitas. Mas seria injusto, sem saber o que estava na mesa, ter um julgamento. O Flamengo hoje tem condição de ser o carro-chefe de qualquer competição que disputar. É com parceria e diálogo que vamos encontrar a melhor das equações.

Decisões já tomadas

Não tem diálogo. O que eu vejo é a máquina sendo usada para a eleição. Vejo o presidente do conselho diretor do Flamengo fazendo várias reuniões para cativar votos, vejo o presidente do conselho de administração do Flamengo também não se licenciar do cargo. Isso é um erro. Cobro sempre posições claras que não vêm. Você vê uma produção de intriga, um presidente falando do outro, até entrando em vida pessoal. Vou governar o Flamengo de forma pacificadora.