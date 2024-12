Flamengo quer preservar Gabigol e alinha últimos detalhes de grande adeus

A despedida de Gabriel deve ser a maior do Flamengo nesse período recente. Apesar dos moldes serem parecidos com o que Filipe Luís e Rodrigo Caio ganharam, o jogador deve ter mosaico em mais de um setor, por exemplo. Com o Diego Ribas e Diego Alves, os dois apenas posaram com as taças conquistadas.

Gabigol terá itens personalizados e mosaico, além dos troféus em campo. O ingresso e um copo vão ser estilizados em homenagem ao atacante. Setores do estádio também vão ganhar imagens com os momentos especiais do jogador pelo clube onde virou ídolo. As 13 taças vencidas pelo atacante também deverão ser expostas no gramado.

Apesar do clima recente, houve o entendimento que Gabigol não tinha como sair sem uma despedida à altura. Depois que o jogador aparou as últimas arestas com a diretoria, o caminho ficou aberto para uma homenagem adequada aos seus feitos pelo clube.

O clube organiza os últimos detalhes da festa. É fato que haverá a homenagem na última rodada, marcada a princípio para domingo, dia 8. A CBF ainda pode decidir jogar algumas partidas para sábado, evitando que tudo aconteça no domingo ao mesmo tempo.

Jogadores e comissão também já vivem esses últimos momentos do atacante. Há desgaste e pouca comoção interna desde que Gabigol anunciou que não ficaria no Fla após a final da Copa do Brasil. Mesmo assim, todos entendem a importância que esse momento terá para a torcida.