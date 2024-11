Presidente do Real exalta Vini e cobra Bola de Ouro: 'quais os critérios'

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez criticou a entrega da Bola de Ouro para Rodri, meio-campista do Manchester City, e cobrou que a premiação seja "independente" e onde "gente reconhecida vote". O mandatário merengue também aproveitou a Assembléia do clube para exaltar o "melhor do mundo" Vinicius Jr.

Perguntar para a organização quais os critérios

Rodri tem todo o nosso carinho e merecia uma [Bola de Ouro]. Que fique claro. Mas não este. Deveria ter sido para um jogador do Real Madrid, independentemente do critério que fosse aplicado. O clamor era por Vinicius, mas poderia ter sido para nosso capitão, Carvajal, ou até mesmo Bellingham. É muito difícil explicar. Mas há certas coisas surpreendentes. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em Assembléia do clube