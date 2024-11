Vini deveria ficar calado sobre racismo como Rodri disse? Colunistas opinam

Querer determinar como Vini Jr. deve levar sua vida fora de campo seria absurdo e até hipócrita. Aliás, vale notar que ele jogou o melhor futebol do mundo mesmo sendo vítima constante de ataques racistas, mostrando força e focos descomunais. Vini superou desafios que seus colegas brancos nunca enfrentarão. Alicia Klein

Não vejo Vini perdendo o foco em campo por causa de sua luta. Agora, se o posicionamento do jogador perante o nojento racismo de boa parte da Europa vai impedi-lo de levar o prêmio, isso diz mais sobre quem vota do que sobre ele. Milton Neves

Eu acho que o Vinicius Jr é espontâneo, e isso é uma grande virtude no ser humano. Quem tem dentro de si a luta por justiça, contra preconceito, não tem que se calar. Ele é um grande jogador de futebol, mas é também um grande cidadão do mundo. Se calar para ganhar um prêmio de futebol é violentar a própria natureza de um cara de luta. Lutar é um privilégio de uma minoria, porque se calar é mais cômodo e não se corre riscos. O Vinicius Jr tem que se comportar com o que vem de dentro de seu coração e não do jeito que outros pessoas querem. Walter Casagrande

Considero que as duas coisas não são excludentes. Focar no campo não inviabiliza a luta importantíssima que ele encabeça. E vice-versa. O que me parece que Vini Jr precisa melhorar é o comportamento em relação a adversários e arbitragens, constantemente conflituosos e agressivos. E isso nada tem a ver com prêmios, com ser ou não melhor jogador, com ser ou não um grande representante da luta antirracista. Tem a ver mesmo com respeito a quem divide o campo com ele. Julio Gomes

Vini Jr. deve fazer o que ele bem quiser. Esse é seu direito como jogador e cidadão. Além do mais, lutar contra o racismo não é algo que tira seu foco do futebol e atrapalha seu rendimento em campo. De qualquer forma, Vini é livre para se posicionar da forma como quiser... Ou até mesmo, de não se posicionar, caso assim queira. Rafael Reis