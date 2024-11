O que tem na denúncia que pede interdição da Arena MRV após Galo x Flamengo

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) formalizou nesta segunda-feira (11) o pedido de interdição da Arena MRV, após as confusões durante a final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo.

Então, há duas frentes, com basicamente as mesmas provas: o pedido de interdição e a denúncia contra o Galo, que, no julgamento de mérito, pode render perda de mando de campo, portões fechados e multa.

Qual o pedido?

A procuradoria pede uma liminar ao presidente do STJD para que o estádio seja imediatamente interditado e, ao mesmo tempo, o Atlético-MG atue em outro estádio com portões fechados.