Roger Machado rebate críticas após vitória decisiva do Inter pela Libertadores

Apenas um brasileiro

A vitória sobre o Nacional-URU foi fundamental para o Internacional. Além de eliminar os uruguaios da competição, o Colorado terá a chance de confirmar sua vaga nas oitavas de final em casa diante do Bahia. Por sua vez, o Tricolor Baiano, que está na terceira posição, precisa vencer para avançar. Portanto, apenas um brasileiro do grupo estará na próxima fase da Libertadores.

O Internacional é o segundo colocado do Grupo F, com oito pontos em cinco jogos. O duelo contra o Bahia é apenas no dia 28 de maio, quarta-feira, às 19h (de Brasília). Antes, o Colorado foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Roger Machado recebe o Mirassol no Beira-Rio, às 20h30, pela nona rodada da competição.