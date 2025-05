Filipe Luis exalta vitória do Flamengo sobre a LDU: "Passou uma mensagem para a própria competição"

FFFFFIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE PAPO NO MARACA!!!!!!!!!!

FLAMENGO 2 A 0 SOBRE A LDU!

MAIS 3? PONTOS NA LIBERTA!!#fimdejogo pic.twitter.com/ZayYZ5nP3I

? Flamengo (@Flamengo) May 16, 2025

Em uma partida muito importante para seguir com chances de classificação, o Flamengo abriu o placar logo no começo do jogo com Léo Ortiz. No segundo tempo, Luiz Araújo ampliou e garantiu a vitória do Rubro-negro no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a vice-liderança do grupo C, com oito pontos, mesma pontuação da LDU, que fica em desvantagem no saldo de gols. A equipe carioca depende apenas de uma vitória na última rodada para garantir vaga nas oitavas de final.