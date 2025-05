Saiba os próximos passos para eleição que definirá o novo presidente da CBF

É importante lembrar que Ednaldo havia sido eleito em março deste ano, para um novo mandato de quatro anos, com apoio unânime das federações, incluindo, assim, todas as 19 que assinaram o manifesto publicado na quinta. Esse momento das entidades estaduais já contam com um favorito a representá-las: Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense (FRF).

"Informo que já assinei o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de presidente da CBF - 'Quadriênio 2025-2029' - será convocada o mais rápido possível. As datas, os procedimentos e demais informações do processo eleitoral serão divulgados com a máxima brevidade", disse Sarney, em comunicado, na noite de quinta.

QUEM PODE SE CANDIDATAR

A tendência é que, diante deste prazo curto para a realização do pleito, novos nomes surjam num ritmo quase diário. Um deles é o de Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Em tese, até mesmo Ednaldo pode se apresentar como candidato novamente. Sarney também poderia tentar estender o cargo provisório para um mandato de quatro anos.

O Estatuto da CBF, cuja versão pública ainda é de 2017, não prevê restrições para candidatos a assumir o cargo mais poderoso do futebol brasileiro. Não há pré-requisitos quanto à experiência em gestão esportiva, formação ou currículo. Na prática, qualquer pessoa pode se candidatar.

As exigências estão relacionadas somente a apoio político. Segundo o parágrafo segundo do artigo 41 do Estatuto, para homologar uma candidatura, o interessado ou a interessada precisa contar com o suporte formal de oito integrantes do colégio eleitoral, sendo que quatro deles são federações estaduais e os outros quatro são de clubes, que podem ser da Série A ou B do Campeonato Brasileiro.