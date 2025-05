Crise na CBF: Presidentes de federações lançam manifesto, pede renovação e ignoram Ednaldo

As federações estaduais de futebol fizeram o primeiro movimento para definir o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta quinta-feira. Um grupo de 19 entidades lançou um manifesto público, pedindo "renovação e descentralização" do futebol nacional, sem citar o nome de Ednaldo Rodrigues.

Estas 19 federações estiveram entre o grupo que apoiou de forma maciça Ednaldo na eleição realizada em março deste ano. No total, o então presidente da CBF contou com o suporte total das 27 federações estaduais do País, além de todos os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Na tarde de quinta, Ednaldo foi destituído da presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O despacho judicial definiu que Fernando Sarney, atual vice da CBF, assume como interventor, com a missão urgente de convocar novas eleições num prazo de 30 dias.