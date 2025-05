Especialistas não acreditam em exclusão da Copa por afastamento de Ednaldo

A advogada Fernanda Soares, mestre em direito e colunista do Lei em Campo, concorda, mas lembra que uma decisão como afastamento de uma seleção como a brasileira depende também de outras questões: "A FIFA pode, em teoria, punir a CBF com a exclusão do Brasil de competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo, caso considere que o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF por decisão judicial constitui uma "interferência indevida de terceiros". Isso está previsto nos artigos 14 e 19 do Estatuto da FIFA, que exigem que as federações filiadas, como a CBF, gerenciem seus assuntos de forma independente, sem influência de entidades externas, incluindo a Justiça Comum. No entanto, a probabilidade e os desdobramentos dessa punição dependem de vários fatores, como o contexto político, os interesses comerciais e as ações da CBF e da FIFA", diz ela.

Todos os advogados ouvidos lembram que a situação é delicada e expõe um paradoxo: como exigir lisura na governança do futebol sem recorrer ao Judiciário, quando a própria entidade não garante mecanismos internos eficazes de controle?

"Existe um paradoxo: a CBF, que deveria ter mecanismos internos de integridade e autorregulação, não age — e a omissão da própria entidade abre espaço para que o Estado atue. Nesse cenário, o que está em jogo não é a independência do futebol, mas a legalidade que sustenta qualquer gestão democrática", afirma Gustavo Lopes, advogado e professor de direito desportivo.

Essa não é a primeira vez que o futebol brasileiro se encontra 'ameaçado' por uma punição da FIFA. No fim de 2023, a entidade máxima do futebol enviou um comunicado à CBF alertando sobre artigos do seu estatuto, entre eles, o que proíbe suas federações membros de sofrerem interferência de terceiros na resolução de conflitos internos.

O ofício da FIFA foi enviado às vésperas do julgamento da Justiça do Rio de Janeiro de uma ação liderada pelos ex-presidentes Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira que questionavam a legalidade do TAC celebrado entre a entidade e o MP-RJ que alterou as regras eleitorais da confederação. Após essa alteração, houve a eleição em que Ednaldo Rodrigues foi escolhido presidente.

