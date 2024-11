Polícia instaura inquérito para apurar bomba que atingiu fotógrafo na final

O que diz a nota

"Em relação aos fatos ocorridos ontem (10/11), dentro de um estádio de futebol situado no bairro Califórnia, em BH, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu, por meio da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, cerca de 10 ocorrências com conduzidos de idades entre 20 e 53 anos, sendo lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pelos crimes de vias de fato/agressão, desacato, ameaça e provocação de tumulto. Os envolvidos assinaram termo de compromisso para comparecimento em audiência a ser agendada pelo Juizado Especial Criminal do município.

A PCMG recebeu, também, por meio da Central Estadual do Plantão Digital, outras duas ocorrências, sendo uma de injúria racial envolvendo três vítimas do sexo masculino, com idades de 26, 31 e 38 anos, e um suspeito, de 34 anos. Eles foram ouvidos e liberados pelo delegado plantonista, que instaurou inquérito policial para a devida apuração do caso. A segunda tratou-se de um crime de furto tentado envolvendo um homem, de 49 anos, e um suspeito, de 25 anos, que foi autuado em flagrante delito e liberado mediante pagamento de fiança. A investigação segue em andamento.

Cumpre salientar, que a PCMG instaurou inquérito policial para apurar o crime de explosão, em que um idoso, de 67 anos, foi atingido por artefato explosivo e, em seguida, encaminhado para o devido atendimento médico. As diligências seguem em andamento, a cargo da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, visando apurar as circunstâncias e a autoria do crime.

Por fim, sobre o torcedor atingido com golpe de possível tesoura, na manhã de ontem (10/11), no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, a PCMG apura os fatos e, até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão"