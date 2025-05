Dupla da McLaren lidera primeiro treino livre no GP de Ímola de Fórmula 1; Bortoleto fica no top 10

Na manhã desta sexta-feira ocorreu o primeiro treino livre do GP de Emília Romagna de Fórmula 1, em Ímola, na Itália. A atividade foi liderada por Oscar Piastri, da McLaren, com o tempo de 1m16s545. Atrás do australiano ficou o companheiro de equipe Lando Norris, com 1m16s577, enquanto Carlos Sainz, da Williams, fechou o Top 3 com 1m16s597.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve ótimos números neste primeiro treino livre. Com 1m16s925, o paulista terminou na XX posição, mas chegou a figurar no Top 5 por duas vezes, feito difícil com uma equipe igual a Kick Sauber. Restando três minutos para o fim da atividade, o piloto perdeu a traseira do carro na última curva e bateu contra o muro. Bortoleto ficou bem após a batida, que causou uma bandeira vermelha e encerrou a sessão.