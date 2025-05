Piastri supera Norris no 1º treino em Imola e Bortoleto faz top 10 e bate

No início do treino, Bortoleto chegou a reclamar que seu carro saltava demais, mas sua conversa com a equipe mostrou algo que é comum aos estreantes da F1 neste ano: "Vocês conseguem ver nos dados que o carro está baixo ou é porque é Imola mesmo?", questionou o brasileiro, ouvindo da equipe que eles viam que o carro dele estava batendo no solo mais do que o de Hulkenberg, mas que é o tipo de comportamento que eles esperavam em Imola na classificação. "Então eu vou ficar na pista assim mesmo", respondeu.

Outro estreante de F1 em Imola, Andrea Kimi Antonelli, também teve o mesmo tipo de problema em sua Mercedes e foi o 13º, enquanto o companheiro George Russell ficou a menos de um décimo das McLaren em quarto, tendo marcado seu tempo cedo na sessão - ou seja, quando a pista estava menos emborrachada.

FP1 CLASSIFICATION



Piastri leads a McLaren 1-2, Hermann seventh on debut #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sfdFSmp0uu -- Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Red Bull lenta e pilotos da Ferrari reclamando

Uma das equipes que trouxeram mais novidades para Imola foi a Red Bull, que testou as atualizações apenas no carro de Verstappen na primeira sessão. O holandês, contudo, foi o sétimo, mostrando que ainda há trabalho pela frente para otimizar tudo o que eles têm em mãos (começando com o assoalho que estreou em Miami e as novas laterais e suspensão traseira).

A Ferrari não trouxe muitas atualizações e viu os pilotos reclamarem por motivos diferentes. Charles Leclerc não estava se entendendo com seu capacete, que estava subindo, algo que tem a ver com a configuração de pequenas aletas que ficam no carro e também no próprio capacete e que podem ser ajustadas para as próximas sessões.