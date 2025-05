Bortoleto derrapa e bate após bom resultado no 1º treino do GP de Emilia-Romagna

A sessão foi dominada pela McLaren. Os pilotos da equipe britânica foram os mais rápidos, com destaque para Oscar Piastri, líder do campeonato, com 1min16s545. O inglês Lando Norris obteve o segundo melhor tempo: 1min16s577.

A atividade que abriu os trabalhos em Ímola foi marcada pelo equilíbrio. Um intervalo de apenas 1s117 separava o mais rápido do 20º e último colocado na tabela de tempos. Dentro do Top 5, que inclui Carlos Sainz Jr., George Russel e Lewisa Hamilton, a diferença era de surpreendente 0s096.

O treino contou ainda com certo tráfego na metade da sessão, quando pilotos acabaram atrapalhando uns aos outros por escolherem o mesmo momento para ir à pista. No entanto, não houve maiores incidentes.

A sessão marcou o retorno do argentino Franco Colapinto a uma sessão de F-1. Destaque na temporada passada, apesar de pilotar somente na reta final do campeonato, o piloto da Alpine fez bons tempos e terminou a sessão no 17º posto.

Os pilotos voltam à pista italiana para o segundo treino livre às 12 horas (de Brasília). No sábado, a terceira sessão livre será às 7h30. E a classificação está agendada para as 11h. No domingo, a largada da corrida está marcada para as 10 horas.

Confira os resultados do 1º treino livre do GP de Emilia-Romagna: