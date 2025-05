Nilton Santos nascia há 100 anos! Ah, se não fosse ele na Copa de 1962...

A Inglaterra foi dirigida naquele jogo por Walter Winterbotton. Jogaram Alan Hopkinson, Donald Howe, James Armifield, Derek Clayton, Billy Wright, Ronaldo Flowers, Norman Deeley, Peter Broadbent, Bobby Charlton, John Raynes e Albert Douglas Holden

Confira a seleção que entrou no gramado do Maracanã em 13 de maio de 1959 para um amistoso contra a Inglaterra. Antes da partida, 120 mil pessoas vaiaram Julinho Botelho, escalado no lugar de Garrincha, ídolo da torcida carioca. Mas no fim do confronto o público deu o braço a torcer e dedicou ao craque do Palmeiras uma salva de palmas poucas vezes vista no estádio Mário Filho. Julinho calou as vaias ao acabar com a Inglaterra. Em pé: Djalma Santos, Bellini, Dino Sani, Nílton Santos, Gylmar e Orlando Peçanha. Agachados: Màrio Américo, Julinho, Didi, Henrique Frade, Pelé, Canhoteiro e Pai Santana

Homenagem do Tribunal Superior do Trabalho, em 2001, em Brasília: Afonsinho, Magic Paula, Milton Neves e Nilton Santos são condecorados pelo então presidente do TST, o são-paulino Almir Pazzianotto