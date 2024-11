Léo Ortiz tenta redenção por primeiro título como titular do Flamengo

Titular absoluto de Filipe Luís, Ortiz vai começar novamente neste domingo. Agora, espera repetir as boas atuações que vinha tendo para levantar a taça logo na primeira final jogando pelo Flamengo. No início do ano, quando a equipe faturou o Carioca, ele havia acabado de chegar e nem entrou em campo.

Não surpreende o bom momento porque ele já vinha bem. Foram cinco anos de Red Bull Bragantino, foi melhor zagueiro paulista dois anos seguidos, parte da seleção de vários campeonatos, Bola de Prata. Ele merecia estar em um clube como o Flamengo, que realmente decide o título todo ano. Ele correspondeu às expectativas, principalmente das outras pessoas. Gostaríamos muito que ele estivesse aqui. Flamengo não é um time, é uma seleção. Ortiz

Conselhos de pai para filho

Hoje consolidado como zagueiro, Léo Ortiz começou a ter espaço no Fla como volante. Independentemente do setor, o consenso é que se comporta como um "camisa 10" no setor defensivo da equipe.

Da minha parte não teve nenhum tipo de trabalho. Ele jogou muito tempo futsal e isso deu as características que ele vem apresentando. Antecipação, leitura de jogo. Sempre deixei ele muito à vontade porque trabalhei também nas categorias de base do futebol do Inter e vejo a pressão que os pais exercem sobre os filhos, principalmente quem foi ex-jogador. Eu e minha esposa somos formados em educação física e sempre deixamos ele se divertir. Escolher o time que quer torcer, onde quer jogar, qual esporte.

As conversas com dicas e conselhos sobre o jogo ficaram menos frequentes com o amadurecimento do filho. Ortiz diz entender que há uma diferença entre ver o jogo no sofá ou na arquibancada e o que o jogador sente no campo.