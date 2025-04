PSG x Nice: Palpite, Onde Assistir e Escalação - Ligue 1 - 25/04

Ficha Técnica:

🆚 Confronto: PSG x Nice

⚽ Campeonato: Ligue 1 – Temporada 2024/25

📺 Transmissão: CazéTV e Prime Video

📅 Data e hora: 25 de Abril de 2025 – 15h45 (Horário de Brasília)

🏟️ Estádio: Parc des Princes (Paris)

PSG x Nice: Análise dos times

Como chega o PSG

O PSG está a viver uma época quase perfeita na Ligue 1: invicto após 30 jornadas, com 24 vitórias e apenas 6 empates. Com 83 golos marcados e apenas 28 sofridos, a equipa parisiense alia talento ofensivo de sobra a uma solidez defensiva notável. O registo é impressionante do campeão que sabe que não pode subestimar o adversário.