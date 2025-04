Francisco, um papa preocupado com o excesso de telas

Vira e mexe e eu trago a este espaço pessoas e organizações que têm problematizado o uso excessivo do celular ou das redes sociais, especialmente por crianças e adolescentes. Pouco antes de sua passagem, o papa Francisco, uma das principais lideranças de fé no mundo, fez o mesmo. Não foi a primeira vez. Problematizar é trazer um assunto para o debate, querer conversar sobre ele. E isso é bom.

No começo do seu último mês de vida, Francisco pediu que as pessoas "olhassem menos para as telas e se olhassem mais nos olhos uns dos outros". Alertou que as relações estavam se transformando em simples contatos. Na nossa roda de amizades, quantas pessoas correm para o celular ao menor sinal de pausa da conversa? A preocupação de Francisco, que é a preocupação de tanta gente ao redor do mundo, apareceu outras diversas vezes em discursos e orações.

Em sua mensagem especial para o Dia Mundial da Juventude, em 2017, alertou: "Nas redes sociais, vemos rostos de jovens aparecendo em muitas imagens retratando eventos mais ou menos reais, mas não sabemos o quanto disso tudo é realmente 'história', uma experiência que pode ser comunicada, dotada de propósito e significado". Completou pedindo que as pessoas "não se deixem levar por essa falsa imagem da realidade". Pronto, um dos grandes problemas do nosso tempo é justamente este.