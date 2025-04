Plata tem problema no joelho confirmado e segue como desfalque no Flamengo

Plata seria titular contra a LDU, ontem. Mas abriu espaço para a entrada de Juninho.

Ele já tinha ficado fora alguns jogos depois que voltou da data Fifa, em março, e tem feito uma boa temporada pelo Flamengo.

Sem Plata, Filipe Luís pode manter Gerson aberto na direita, Arrascaeta e Bruno Henrique centralizados, com Michael ou Cebolinha na esquerda.

Mas Pedro tem ganhado mais minutos gradualmente e pode motivar uma alteração na arrumação ofensiva.

O que disse o Flamengo