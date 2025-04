O que acontece com o outrora empolgante Fla de Filipe Luís?

Bem, e o começo de 2025 também foi animador, com o Fla levando sem muitos sustos o Estadual, mesmo não usando força máxima em muitos dos compromissos.

Mas aí vieram Libertadores e Brasileirão, e a esperança de que o Rubro-Negro sobrasse nas duas competições ficou apenas na imaginação.

Claro, no Nacional a equipe é vice-líder, tendo alcançado dois resultados muitos bons, como a vitória diante do Grêmio em Porto Alegre e a goleada aplicada no Juventude em casa.

Mas a equipe passa longe de encantar como muitos esperavam.

Na Libertadores, então, a situação não é apenas pouco empolgante, como já passa a ser preocupante após o empate contra a LDU em Quito.

Afinal de contas, como pode uma das equipes mais ricas do continente, após três jogos, não estar entre as duas primeiras colocações em um grupo que não conta com nenhum "bicho-papão"?