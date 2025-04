Estrela Amadora x Porto: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Portugal 26/04

Estrela Amadora e Porto se enfrentam neste sábado (26), no Estádio José Gomes, pela 30ª rodada da Liga Portugal 2024/25. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, com o time da casa lutando contra o rebaixamento e os visitantes na briga por vaga direta nas competições europeias.

Enquanto o Estrela ocupa a 15ª posição na tabela e precisa pontuar urgentemente para evitar o Z-3, o Porto é o 4º colocado e busca manter a regularidade para seguir firme na parte de cima da classificação. A expectativa é de um confronto com forte carga emocional.