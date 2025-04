Sete dos 15 campeões que jogam Libertadores estariam fora das oitavas hoje

A fase de grupos da Libertadores chegou a metade, e quase 50% dos campeões que disputam esta edição estariam eliminados se ela terminasse hoje.

Alerta ligado

Sete dos 15 campeões que estão na atual edição estariam fora: Botafogo, Flamengo, Colo-Colo, Peñarol, Olimpia, Nacional (URU) e Atlético Nacional.

O único que ainda tem chance de reverter o cenário hoje é o Atlético Nacional. Uma vitória sobre o Bahia fará os colombianos saírem do terceiro para o primeiro lugar do seu grupo. Os outros jogos do dia não interferem no cenário.