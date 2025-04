Alex detalha experiência na Turquia com três presidentes ao mesmo tempo

Ídolo do Fenerbahçe, Alex possui longa história no futebol turco após defender o clube de 2004 a 2012. O ex-camisa 10, aposentado dos gramados desde 2014, teve uma nova experiência recente no país, dessa vez como treinador, função que exerce desde 2021.

Alex esteve no comando do Antalyaspor, clube de menor expressão da Turquia, entre junho de 2024 e janeiro de 2025. Realizando meia temporada no Campeonato Turco, Alex entrou em comum acordo para sua saída, com nove vitórias, três empates e nove derrotas em 21 jogos. Fato curioso é que o técnico teve que lidar com os três presidentes do clube, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"Eu só descubro isso no dia da reunião. O presidente que estava comigo no dia a dia era o presidente da SAF. Tem o clube associativo, um quadro de ex-presidentes e o presidente da SAF. E como o clube é novo, nasceu em 1966, o primeiro presidente ainda é vivo e ativo na gestão. Mas a minha relação era com o presidente da SAF, que estava todo dia comigo", afirmou Alex ao Zona Mista.