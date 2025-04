Defesa de apostadores diz que PF não prova conexão com dica de cartão a BH

Todos eles tiveram os celulares apreendidos.

A alegação das defesas

A defesa de Claudinei, Henrique e Rafaela é feita pelo advogado Fabio Costa Rodrigues. Ao UOL, ele disse que acredita no arquivamento das investigações.

"Não se obteve informações que Claudinei teve acesso a alguma informação privilegiada sobre aplicação de cartão. A aposta ocorreu em razão da alta probabilidade do atleta Bruno Henrique ser punido na partida Flamengo x Santos, uma vez que no termo do futebol, Bruno Henrique estava pendurado. Ou seja, anteriormente já havia tomado dois cartões amarelos, levando o terceiro cartão na partida, ficaria de fora da próxima rodada e voltaria no confronto direto pelo título entre Palmeiras e Flamengo", disse o advogado.

A defesa de Andryl é feita por Sabrina Monteiro. Ela relata que o investigado contribuiu com a polícia, cedendo senha de acesso aos celulares apreendidos, "buscando, desde o início, comprovar que não recebeu nenhuma informação que fosse privilegiada acerca da partida ocorrida entre Flamengo e Santos".

"O que se obteve com o retorno das perícias foram conversas trocadas entre os investigados, Andryl e Claudinei, colegas do futebol amador, restando claro que não havia nenhuma exatidão acerca da aplicação do cartão amarelo ao jogador Bruno Henrique. Pelo contrário, havia muita apreensão e incerteza durante toda a partida, comportamento que não condiz com quem estaria em posse de informação que fosse privilegiada", argumenta a advogada.