Até quando vai o contrato de Guardiola e quanto ele recebe por ano do City?

Pep Guardiola está na reta final de seu contrato com o Manchester City e é um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Ele é alvo da CBF para o comando da seleção brasileira, segundo o site The Athletic.

O que aconteceu

O vínculo do técnico catalão com o City é válido até o final de junho de 2025. Ele ocupa o cargo desde julho de 2016 e já levantou mais de 15 títulos pelo clube inglês, incluindo a primeira taça da Liga dos Campeões da história da equipe.

Guardiola recebe anualmente cerca de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) do Manchester City, de acordo com levantamento do L'Equipe em 2023. Na época, ele só ficava atrás de Diego Simeone, do Atlético de Madri, no topo do ranking dos técnicos mais bem pagos do mundo — o argentino tem salário que supera a casa dos R$ 190 milhões.