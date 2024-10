Seleção: Pesquisa aponta Dorival em baixa e Guardiola e Abel como favoritos

Imagem: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data em parceria com a Record TV mostra que Guardiola e Abel Ferreira são os técnicos preferidos do torcedor brasileiro para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Pep Guardiola (Manchester City) e Abel Ferreira (Palmeiras) lideram a pesquisa sobre o treinador ideal para a seleção brasileira. O instituto ouviu 1500 pessoas entre os dias 15 e 16 de outubro para entender quem o torcedor quer ver na Copa do Mundo de 2026.

Guardiola tem 27% dos votos válidos, seguido por 19% de Abel Ferreira. Atual treinador, Dorival Júnior soma 18%.