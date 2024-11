CBF avança por renovação com Nike e prevê maior contrato entre seleções

Havia um prazo até o final de 2024 para acertar a renovação ou se iniciaria um processo de concorrência. A partir daí, a Nike fez uma oferta de reajuste. A CBF recusou e fez uma pedida mais alta.

Durante o mês de novembro, a alta cúpula da Nike veio ao Brasil para negociar diretamente com a CBF. E os executivos continuam no país.

Nas semanas recentes, houve bastante avanço nos acordos e a proposta da Nike ficou mais perto da pedida da CBF. Ainda não há um valor definitivo.

A diretoria da confederação, no entanto, avalia que vai obter o maior contrato de patrocínio entre todas as seleções e times superando o recente acordo da Alemanha com a Nike. A empresa pagará 100 milhões de euros (R$ 614 milhões) para arrancar a seleção da Adidas.

Nesta conta, a CBF inclui ativos que não eram pagos pela Nike anteriormente com os royalties por venda de camisa. Foi previamente acertado um percentual de 20% para a confederação por venda de camisa.

A entidade confia em um aumento significativo da receita total porque as vendas das camisas da seleção ocorrem no mundo todo e em moeda forte. Outros itens foram discutidos como o pagamento por licenciamento de produtos.